العالم يشهد ظاهرة القمر العملاق الليلة

سيظهر البدر مساء يوم 13 يوليو 2022، بعد ساعات معدودة من مرور القمر بأقرب نقطة له إلى الأرض، إذ أطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة اسم "القمر العملاق"، حسبما ذكرت "بلانتاريوم" موسكو.

وتقول الرسالة: "في الثالث عشر من يوليو، نلاحظ القمر العملاق لعام 2022. في هذا اليوم، ستتزامن لحظتان فلكيتان مهمتان مرتبطتان بالقمر: نقطة الحضيض والبدر.

وأوضح علماء الفلك أن نقطة الحضيض هي النقطة الموجودة في مدار القمر عندما يقترب من الأرض على مسافة دنيا. في عام 2022، سيحدث هذا في الساعة 12:09 بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو – ستكون المسافة بين القمر والأرض ما يزيد قليلاً عن 357 ألف كيلومتر. سيأتي البدر في الساعة 21:38 بتوقيت موسكو في نفس اليوم.

وأضافت الرسالة: "في الثالث عشر من يوليو، سيظهر القمر الكامل فوق الأفق بعد الساعة 21:00 ويصل منتصف الليل تقريبًا إلى أقصى ارتفاع له فوق الأفق الجنوبي. سيضيئ القمر العملاق كوكبة القوس طوال الليل، حتى شروق الشمس".

في الطقس الصافي، سيكون هناك كوكبان مرئيان - زحل والمشتري يسار القمر، المصاحبان للقمر العملاق. ستضيئ ثلاثة نجوم من مثلث الصيف فوق القمر، وإلى اليمين (غربًا) - أركتوروس اللامع من كوكبة العواء.

القمر العملاق: ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض.