مشاهدة مباراة برشلونة ووأولوت اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت، ضمن استعدادته المتواصلة للموسم الرياضي الجديد 2022-2023م، يحل برشلونة الاسباني مساء اليوم الاربعاء، ضيفاً ثقيلاً على وأولوت في مباراة ودية ستجمع الفريقين ضمن كأس خوان جامبر، وسيحرص برشلونة في هذه المباراة على تحقيق الفوز، خاصة بعد موسم صعب مرة بها الفريق الكتالوني أثر خروج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وتراجع مستواه، ليعود مجدداً من بوابة المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز واضعاً قدمه على سكة الانتصارات والفوز في كافة البطولات التي يلعب فيها، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم أفضل روابط لمشاهدة مباراة برشلونة وأولوت ضمن بطولة كأس خوان جامبر.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق برشلونة وأولوت في كأس خوان جامبر الودي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني في موسمه الجديد في وقت مبكر عن المعتاد، إذ ينتظر أن يبدأ في 12 أغسطس 2022.

وستكون أول مباراة لبرشلونة أمام نظيره رايو فاليكانو يوم 13 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب كامب نو.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام أولوت في كأس خوان جامبر

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة أمام نظيره أولوت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو دست، مارك كاسادو، فابيو بلانكو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسي، بيدري جونزاليس، ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، إيمريك أوباميانج، أنسو فاتي.

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ولن تبث شبكة قنوات بين سبورتس مباراة برشلونة وأولوت الودية، بينما أعلنت قناة البارسا barca tv عن نقلها لأحداث المباراة بين الفريقين بشكل حصري ولمشاهدة مباراة وأولوت وبرشلونة بث مباشر من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا

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ويدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الموسم الماضي، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023م، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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وكشف المدرب تشافي هرنانديز عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة أولوت، اليوم الأربعاء، في أول مباريات الفريق التحضيرية، استعداداً للموسم الجديد.



وسوف يسافر الفريق الكاتالوني يوم السبت الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيلعب ضد كلٍ من انتر ميامي، وريال مدريد، ويوفنتوس.



وسيلعب برشلونة أيضاً أمام نظيره نيويورك ريد بولز، وسيواجه بوماس في كأس خوان جامبر، بينما ستكون أول مباراة له في الليجا ضد فاليكانو يوم 13 أغسطس.

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وجاءت القائمة كالأتي:

تير شتيجن، بينا، ديست، مارمول، كيسي، بيانيتش، كويادو، بيدري، فاتي، الزلزولي، فابيو بلانكو، نيكو جونزاليس، تشادي، توري، أوباميانج، بالدي، كاسادو، أليكس فايي، أخوماتش، أنطونيو أرانادا، وأرناو كاساس.

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👋 صباحكم همة ونشاط 💙❤️ pic.twitter.com/t3ykVHCLtK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 13, 2022

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ويدخل برشلونة المباراة وضعنا امام عينه تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا صاحب الكاس الأغلى في تاريخ كرة القدم، خاصة وأن دوري الابطال يعتبر الدوري الأقوى والأكثر سيطرة من ناحية الاثارة والتشويق وللوصول لرابط مشاهدة و بث مباراة برشلونة ووأولوت اليوم اضغط هنـــــــا