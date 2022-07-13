بايدن يتفقد أنظمة الدفاع "الإسرائيلية"

استهل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، بتفقد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المتطورة.

أعدت إسرائيل العرض في مطارها الدولي الرئيسي، حيث عرضت نظاما متعدد الطبقات قادرا على اعتراض كل شيء من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في الفضاء إلى الصواريخ قصيرة المدى. تم تطوير الأنظمة الصاروخية بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وهي تشمل منظومة (القبة الحديدية)، وهو نظام دفاع صاروخي، بالإضافة إلى نظام جديد قائم على الليزر يسمى "الشعاع الحديدي"، وهذا النظام لم يعمل بعد.

كما تلقى بايدن إحاطة أمنية سرية من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل التوجه إلى القدس.