الزمالك يخطر محمد أبو جبل بموعد رحيله النهائي

قال مصدر داخل نادي الزمالك، اليوم الأربعاء :" إنه تم إبلاغ محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بأن عقده مع القلعة البيضاء، ينص على انتهائه بنهاية الموسم الجاري".

يذكر أن أبو جبل، طلب الرحيل عن القلعة البيضاء، قبل نهاية الموسم الجاري، لحسم مصيره مع النصر السعودي، إلى جانب العروض الأخرى، إلا أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة رفض رحيله.

أوضح المصدر، خلال تصريح خاص لـ«الوطن سبورت»: «إدارة النادي عند توقيع العقد مع محمد أبو جبل، وضعت نهاية مدة التعاقد بنهاية الموسم، وليس في 30 يونيو، وبالتالي الإدارة تتمسك بما ورد في العقد».

الزمالك يخاطب الجبلاية بسبب عقد أبو جبل

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك، خاطبت منذ فترة اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتأمين موقف النادي، فيما يتعلق بعقد محمد أبو جبل، وفي حالة رحيل الحارس قبل نهاية الموسم، سيتم تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي.

يذكر أن "فيفا"، أجرى تعديلات على نظام tms، الذي يحدد موعد نهاية الموسم في كل الدوريات، وتم تحديد موعد نهاية الدوري المصري، ليكون في نهاية شهر أغسطس المقبل.

الزمالك يهزم المقاولون في الدوري

وحقق فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق، فوزا على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، تدريباته اليوم الأربعاء، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة السبت المقبل، في الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.