أفضل أدعية الرسول عند الكرب-دعاء الرسول عند الكرب 2022، الهم والغم والكرب، ادعية كثيرة تمحو ما يمر به المسلم، واَلدُّعَاءُ في الإسلام هي عبادة تقوم على سؤال العبد ربَّه والطلب منه وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصةً له ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أفضل الأدعياء التي تزيل الهم والغم والكرب على المسلمين، ودعاء فك الكرب والهم الشديد يجلب الراحة لمن يقوله بإذن الله، يلجأ المسلمون إلى الدعاء حينما تضيق الأمور الحياتية بهم ويستعينوا بالله على قضاء حوائجهم وفك الكرب الشديد.

دعاء فك الكرب والهم

ومن أدعية مأثورة عديدة لفك الكرب والهم من ضمنها ما يلي:

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم رحمتك وسعت كل شيء أرجوك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إني أفوض أمري إلى الله عز وجل، إن الله بصيرا بالعباد

دعاء فك الكرب الشديد

تعددت الأدعية المأثورة عن فك الكرب الشديد واهمها ما يلي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لفك الكرب الشديد ”أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وتوفيق ينير دربي”.

اللهم أنت الحق ومشرق البرهان وقوي الأركان، يا من رحمته في كل مكان وزمان، احرسني بعينك التي لا تنام واكتنفني في كنفك الذي لا يرام، قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت وأنك معي يا رجائي، فارحمني بقدرتك يا عظيم.

دعاء فك الضيق

لفك الضيق وتفريج الكرب عليك الدعاء يما يلي:

يا حليم يا عليم بحالتي وقادر على خلاصي، امنن علي بقضاء همومي يا أكرم الأكرمين يا أسرع الحاسبين يارب العالمين، ارحمني وارحم جميع المسلمين إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنك لا تحمل نفس فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب وهموم الحياة ما لا أستطيع أن أطيقه، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما باعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء فك الكرب وتفريج الهم مجرب

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن تزيل همي وحزني والضيق وأمسيني بفرح وأيقظني على فرج وإن كنت في حاجة فلا تكلني إلى سواك، واحفظني لمن يحبني وأحفظ لي أحبتي يارب العالمين

دعاء الرسول عند الكرب

ورد عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام مجموعة من الأدعية لفك وتفريج الكرب منها:

عن بن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ”لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم”.

وعن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ”ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا”.

عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ”اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي“.

دعاء فك الكرب والهم والحزن والضيق مكتوب

في أوقات القلق والألم والحزن نلجأ إلى دعاء فك الكرب الذي أوصانا بها رسولنا الكريم ومن بين تلك الأدعية ما يلي: