الروبل الروسي يصعد أمام الدولار الأمريكي

أفاد تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، اليوم الأربعاء، بتواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، على خلفية ارتفاع عائدات النفط في روسيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنه بحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 74 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.2 روبل.

وأضافت أن سعر صرف اليورو انخفض بواقع 96 كوبيكا إلى 58.5 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة في الأسواق العالمية، اليوم، إلى دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2002.