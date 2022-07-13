قوات الاحتلال تفرض الحبس المنزلي على فتى من القدس

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الحبس المنزلي على فتى فلسطيني من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال فرضت على الفتى أحمد العجلوني (17 عاما) من البلدة القديمة بالقدس، الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

وفي اريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين بينهم طفل وفتى، خلال اقتحامها قرية فصايل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين من عائلة شلالفة، وقامت بعمليات تخريب وتحطيم للأثاث، والاعتداء على أفراد العائلة بالضرب، واستخدام الكلاب البوليسية.