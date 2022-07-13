رابط فحص أسماء الحاصلين على لم الشمل 2022 الدفعة الجديدة-كشف أسماء لم الشمل في غزة والضفة 2022، فور الإعلان من قبل وزارة الشؤون المدنية في رام الله عن أسماء جديدة ممن تم الموافقة عليهم بـ"لم الشمل"، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث العالمية وغيرها كمحرك "قوقل "عن رابط فحص الأسماء التي حصلت على لم الشمل 2022، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة وضعنا لكم هذه المقالة لنشر رابط فحص أسماء وكشف أسماء لم الشمل في غزة والضفة 2022.

أسماء الحاصلين على لم الشمل 2022

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أسماء 4 آلاف ممن حصلوا على موافقة لم الشمل للمتقدمين من قطاع غزة ، من أصل 5500 متقدم.

وقال: أعلن عن اسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية وعددها 4000 موافقة، على أن نستكمل العدد الذي اعلنا عنه اليوم (أمس الثلاثاء) "5500" اليوم (اليوم الأربعاء).

كشف أسماء لم الشمل في غزة

وأكد أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الأربعاء لتسليم رسائل الموافقة للفئة المعلن عنها.

وبين أن بقية العدد المتبقي المتفق عليه سيتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء.

حسين الشيخ لم الشمل

ونشر حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً:" نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، أٌعلن لكم اليوم عن اسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية وعددها 345 موافقة، على أن نستكمل العدد الذي اعلنا عنه بالامس "5500" اليوم ان شاء الله، أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف الوزير حسين الشيخ





رابط موافقات لم الشمل وتغيير عنوان

لفحص الموافقات نرجو الدخول على الرابط أدناه الذي سنرفقه لكم في مقالنا الذي حمل عنوان :"رابط فحص أسماء الحاصلين على لم الشمل 2022-كشف أسماء لم الشمل في غزة والضفة 2022"، للوصول لرابط الفحص اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أسماء الحاصلين على لم الشمل 2022

تجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تمنح هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحقّ بالحصول على عدد محدّد كلّ عام لـ"لمّ شمل"، لكنّ الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000، ثمّ عاد ليوافق عليه في عام 2008 بنحو 50 ألف حالة. ومنذ ذلك الوقت، توقّف الملفّ بشكل كامل.

أسماء لم الشمل الفلسطيني2022

وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق وزير حرب الاحتلال" بيني غانتس" على منح خمسة آلاف فلسطيني لمّ الشمل بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاستعداد لاحقاً إلى الإعلان عن هيئة الشؤون المدنية، التي يقودها عضو اللجنتَين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عن اتّفاق على تسوية أوضاع 10 آلاف آخرين، تشمل موافقة على هويات جديدة وتغيير عناوين تُنفَّذ على دفعات، وقد تمّ بالفعل تنفيذ دفعات عدّة منها، وللوصول لرابط الفحص اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا