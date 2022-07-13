"النقل والمواصلات" تصدر بياناً هاماً بشأن إضراب قطاع النقل العام

دعت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، النقابات للتريث إلى حين إقرار توصيات اللجنة التي شكلتها بهدف دراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، من قبل مجلس الوزراء، وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها قامت بتشكيل لجنة مكونة من وزارات؛ النقل والمواصلات، والمالية، والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع أسعار المواصلات، مؤكدةً أنها رفعت توصياتها العاجلة إلى مجلس الوزراء لإقرارها في جلسته القادمة.

وأشارت الوزارة أنها أعلمت النقابات بهذه الخطوة التي لاقت ارتياحا واسعا لدى العاملين بهذا القطاع، ورغم ذلك فقد اتخذت النقابات قرارها بالاستمرار بالإضراب لهذا اليوم.

وأوضحت الوزارة على أن قرارها لازال واضحاً ضد رفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية والسفريات الخاصة على المواطنين.

وأشارت النقل والمواصلات إلى أن التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة على أسعار المحروقات.