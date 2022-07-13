الأسير عساف زهران يدخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الأسير عساف زهران (46 عامًا) من طولكرم بالضفة الغربية، يدخل عامه الـ 18 على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله عام 2005.

وبيّن نادي الأسير، أن الأسير زهران تعرض للمطاردة لنحو عامين، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات حتى عام 2003، أي قبل اعتقاله عام 2005، حيث أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه قبل الاعتقال الحالي، نحو تسع سنوات.

في أواخر اعتقاله عام 2003 أي قبل اعتقاله الحالي، توفيت والدته وحرمه الاحتلال من وداعها.

تعرض لإصابة برصاص الاحتلال أثناء عملية اعتقاله، وما يزال يعاني آثارها، كما يعاني من عدة مشاكل صحية منها السكري والضغط، وتتعمد إدارة السجون في إهماله طبيًا، كما وواجه تحقيقًا قاسيًا استمر نحو ثلاثة شهور.

بعد عامين على اعتقاله حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد خمس مرات، و22 عامًا ونصف.

قبل عامين فقد الأسير حسان والده وكذلك حرمه الاحتلال من وداعه، وعلى مدار السنوات الماضية تعرض كافة أشقائه للاعتقال وللحرمان من زيارته.

تمكّن خلال سنوات أسره من استكمال دراسته وحصل على درجة الماجستير، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".



