برشلونة وديمبلي يتفقان على التجديد

أنهى برشلونة اتفاقه مع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، ليضمن بقاءه في كامب نو.

وانتهى عقد ديمبلي مع برشلونة بالفعل، بنهاية الموسم المنقضي، لكنه لم يتعاقد مع أي ناد خلال هذه الفترة.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة اتفق مع ديمبلي على التجديد، بعد مفاوضات ماراثونية استغرقت حوالي عام.



وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "انتهت محادثات طويلة بين برشلونة وديمبلي بشأن التجديد.. الاتفاق تم".



وأضاف رومانو: "سوف يوقع عثمان على عقد جديد حتى صيف 2024، ويتم فحص العقد حاليا من قبل المحامين من أجل التوقيع هذا الأسبوع".



وتابع رومانو: "قبل ديمبلي جميع البنود في العرض النهائي الذي تم تحسينه، وتجاهل جميع العروض من الأندية الأخرى".



وختم رومانو: "تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة)، كان عنصرا حاسما في تجديد عقد ديمبلي، لأنه متمسك ببقائه".