الطريقة الصحيحة لفك وإذابة اللحمة المجمدة

﻿﻿ما هي الطريقة الصحيحة لفك اللحمة المجمدة هو السؤال الدارج هذه الايام بعد عيد الاضحى حيث ينبغي أن نعرف أن من قواعد الإذابة الصحية للمجمدات الا تزيد درجة حرارتها عن 4 درجات مئوية، اي لا يجب أن نترك أي نوع من الأطعمة المجمدة لمدة تزيد عن الساعة أو الإثنين كحد أقصى. لا تنسي ان تتعرفي على درجة الحرارة الآمنة في الثلاجة والفريزر!﻿

اليكِ 3 طرق صحيحة لتذويب اللحوم المجلدة على أنواعها:

﻿1- ﻿الثلاجة﻿:

اخرجي الكمية التي تريدين تذويبها، ضعيها داخل اناء زجاجي ثم في الثلاجة، اتبعي هذه الطريقة اذا كان لديك وقت ولست على عجلة لان هذه الطريقة تحتاج لـ 24 ساعة. من بعد تطبيق الخطوات الاولى وانقضاء الفترة المحددة، المسي قطع اللحم أو الدجاج التي كنتِ قد وضعتها داخل الثلاجة، احرصي على غسل اليدين قبل وبعد.

﻿﻿ملاحظة﻿﻿﻿: ﻿اتباع هذه الطريقة يسمح لكِ ابقاء اللحوم هذه لمدة 3 أيام دون ﻿فسادها﻿ على عكس غيرها من الطرق التي في حال اتبعتها ولم تستعملي الطعام وجب عليكِ التخلص منه.

﻿2- المياه ﻿الباردة:

﻿﻿﻿تعتبر هذه الطريقة من الطرق ﻿السهلة﻿، اولاً عليك تحضير اناء غميق مليء بالماء البارد ثم وضع اللحمة المثلجة بكيس بلاستكي محكم الاغلاق لحمايتها من البكتيريا الموجودة بالهواء أو المياه، ضعي كيس اللحمة داخل الاناء وغيري المياه بعد 30 دقيقة لكي تبقى باردة هذه الطريقة تأخذ ساعة واحدة فقط.﻿﻿﻿

﻿3- ﻿الميكرويف﻿:

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿يعتبر الميكرويف من أسرع الوسائل في إذابة اللحوم المثلجة على أنواعها، اولاً ضعي اللحمة داخل اناء مسطح وانزعي اي غطاء بلاستيكي عنها. انتبهي لا تقومي بوضع الميكرويف على نظام ﻿التسخين! ﻿﻿﻿﻿هكذا تقومين بطبخه، اي لا تتبعي ذات الطريقة التي تسخنين الطعام بها إبحثي عن خيار الـ ﻿DEFROST ﻿﻿الموجود في جميع انواع ﻿الميكرويف ﻿والذي هو مخصص لتذويب الأطعمة المجمدة، ضعي الوقت 5 دقائق على ان تقومي كل دقيقة بتفحص ﻿اللحمة ﻿ان ﻿كانت ﻿قد ذابت لانها في بعض الحالات قد تأخذ وقتاً أقل!﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿