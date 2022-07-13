ريجيم ما بعد عيد الأضحى 2022- طريقة لإنقاص الوزن بعد عيد الأضحى

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2022، يبحث الناس عن ريجيم ما بعد عيد الأضحى 2022، حيث أن أكثر ما يتميز بيه عيد الأضحى هو تناول الأطعمة التي تحتوى على أعلى نسبه من السعرات الحرارية المتمثلة في اللحوم حيث تعتبر اللحوم على قمة البروتينات من حيث السعرات الحرارية العالية وخاصة لحم الضأن، لذا نحاول أن نقدم لكم ريجيم ما بعد عيد الأضحى 2022- وطريقة لإنقاص الوزن بعد عيد الأضحى.

السعرات الحرارية لأنواع اللحوم المختلفة

اللحم الضأن وهو متربع على عرش السعرات الحرارية الأعلى على الإطلاق حيث يحتوى كل كيلو جرام منها على 3000 سعره حرارية.

أما اللحم البقرى فيحتوى على 2600 سعرة حرارية لكل كيلو جرام.

اللحم الكندوز يحتوى على 2400 سعرة حرارية لكل كيلو جرام.

ومن هنا نلاحظ السعرات الحرارية المرتفعة فى اللحوم والتى يستحيل معها تحقيق أى إنقاص منشود فى الوزن بل سوف تؤدى إلى نتيجه عكسية وزيادة ملحوظه فى الوزن

ملحوظة : جسم الإنسان يحتاج إلى 1 من السعرات الحرارية لكل كيلو جرام من وزنه فى كل ساعه زمنية ليعمل للاحتراق الداخلى اى ان الجسم يحتاج إلى هذه السعرات لكى تعمل جميع أعضاؤه وبالتالى فإن السعرات الحرارية التى تأتى إليه من كثرة تناول اللحوم فى عيد الأضحى سوف تتسبب فى زيادة الوزن بل وتعطيل أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها بكفاءه.

بالتأكيد هنالك وسيله للتخلص من تلك السعرات الحرارية التى اكتسبها الجسم خلال فترة العيد ولكن ماهى؟

عزيزى القارئ عليك أن لا تشعر بالذعر على الإطلاق لأن الجسم اذا ما بدأنا تلك الحمية بعد العيد مباشرة سوف تكون عملية حرق الدهون فعاله وناجحة نظرا لتغيير النظام وعدم تعود الجسم على نظام واحد وبالتالى حدوث حاله من الصدمه والتشتيت والمراوغة للجسم فيستسلم لعملية حرق الدهون بنجاح.

النظام الغذائي لانقاص الوزن بعد إجازة العيد

هذا الرجيم يعتمد على تناول الكثير من الماء لكى يساعد الجسم على التخلص من السموم الناتجه عن تناول اللحوم ويساعد أيضا على تحفيز عملية الحرق بشكل فعال وسريع كما ان الماء يساعد على الإحساس السريع بالشبع وهو عبارة عن تناول 8 أكواب من الماء على فترات متباعدة خلال اليوم ويفضل أثناء النهار إلى أن تقل الكمية ليلا حتى لا يكون هنالك اضطرار للذهاب للحمام أثناء النوم وبالتالي النتيجة نوم متقطع وذلك غير محبب على الإطلاق لأن النوم لفترات كافيه أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الرجيم وانقاص الوزن.

وجبة الفطار

شرب كوبين ماء قبل الفطار ثم تناول بيضتين أو قطعه جبن قريش أو قطعه جبن دايت قليل الملح +ربع رغيف خبز أو (قطعتين توست دايت) مسموح بشرب شاى أو نسكافيه أو لبن خالى الدسم محلى بسكر دايت خالى من الأسبرتام.

شرب كوب من الشاى.

بعد ساعتين من الإفطار :

تناول سناك عباره عن قطعه أو قطعتين من الفاكهة المسموحة للرجيم مثل التفاح أو الكمثرى أو البرتقال أو الجوافه خاليه من البذر .

وجبة الغداء

شرب كوبين من الماء ثمتناول قطعه من صدر الدجاج المسلوق أو المشوى +طبق كبير من السلطه +ربع رغيف خبز.

تناول قطعة من السمك المشوى أو المطبوخ فى الفرن +طبق سلطه كبير+ربع رغيف خبز.

تناول التونة المصفاه جيدا من الزيوت +طبق سلطه كبير+ربع رغيف خبز.

تناول كوب من الشاى الأخضر بعد نصف ساعه من تناول الغذاء.

وجبة العشاء

كوبين من الزبادى خالى الدسم

ملاحظات هامة تتعلق برجيم عيد الأضحى 2022

يلاحظ انه فى هذا النظام نسعى إلى التقليل قدر الإمكان من السعرات الحرارية العاليه لذلك ممنوع تناول اللحوم والأطعمة المقلية ويجب التقليل من النشويات قدر الإمكان واستبدالها بالخبر السن.

كما أنه يجب التقليل من ملح الطعام ومنع المخللات والحلويات والسكريات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبه التى من من شأنها أن تمنع حرق الدهونعند الشعور بالجوع خلال اليوم يمكن تناول طبق من شوربة الخضار أو تناول قطعه من الفاكهة المسموح بها فى الرجيم .

ينصح بالاستيقاظ مبكرا وتنظيم عدد الوجبات وعدم تفويت أى وجبه فى النظام والقيام بالرياضه يوميا لمدة لاتقل من نصف ساعة إلى ساعة.