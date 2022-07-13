كاتب سعودي يتوقع: فنان "إسرائيلي" سيُحيي حفلة في السعودية "يوما ما"

تحدث كاتب سعودي بارز مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بــ"كلمات دافئة" حول العديد من الجوانب ومنها التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وعرفت الصحيفة العبرية الكاتب السعودي تركي الحمد، بأنه "المستشار المقرب" لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث توقع الحمد في حديثه مع "يديعوت" أن يقوم المطرب الإسرائيلي عومر آدام يوما ما بإحياء حفلة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن مقابلة الحمد مع الصحيفة العبرية، تأتي مع اكتمال الاستعدادات لزيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى السعودية، حيث يرجح أن يرافقه في تلك الزيارة مسؤول إسرائيلي كبير.