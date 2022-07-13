بالفيديو بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي"لإسرائيل"وفلسطين والشرق الاوسط اليوم الاربعاء13/7/2022

بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي "لإسرائيل" وفلسطين والشرق الاوسط اليوم الاربعاء13/7/2022..تفاصيل تأمين الزيارة ، من المقرر ان تحط الطائرة الرئاسية الامريكية جو بايدن اليوم "لإسرائيل" في مطار اللد “بن غوريون” في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة ، حيث ان الزيارة التي تشمل عدداً من دول المنطقة ، تعد العاشرة الى "اسرائيل" والأولى له كرئيس، بعد أن قام بزيارتها لأول مرة منذ 50 عاًما ، وغم كافة التحضيرات الا ان الزيارة غير مرحل بها فلسطينيا ، وكالة فلسطين اليوم تنقل لكم بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي "لإسرائيل" وفلسطين والشرق الاوسط.

بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي "لإسرائيل" وفلسطين والشرق الاوسط

الزيارة المقرر ان تبدا اليوم ستكون هي الزيارة الثانية عشر لرئيس أمريكي لإسرائيل بدون زوجته ، حيث سيصل الرئيس الامريكي برفقته طائرة منفصلة على متنها 120 صحفًيا لتغطية الزيارة.





الزيارة ستكون برفقة حاشية كبيرة، وتم استئجار مئات الغرف الفندقية في القدس، وستصل برفقته طائرة منفصلة على متنها 120 صحفًيا لتغطية الزيارة، وأصر الأمريكيون على أن يكون حفل الاستقبال في مطار اللد” محدوًدا بشكل خاص، وسيستقبله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لابيد، وحرس شرف إسرائيلي.

بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي "لإسرائيل" وفلسطين والشرق الاوسط

ومن المنتظر أن يتم استقبال الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في إسرائيل بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ.

حيث تحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية "الإسرائيلية"، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررا في قاعدة بالماحيم الجوية.

وفي وقت سابق، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة متجها نحو الشرق الأوسط، في أول زيارة له لهذه المنطقة بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.





بث مباشر : تفاصيل استقبال وزيارة بادين

سيتوجه بايدن بعد المراسم في مطار اللد مع الوفد المرافق له إلى قاعدة بلماخيم الجوية العسكرية، برفقة لاببيد، وسيكون في استقباله وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، حيث سيقدم له لمحة حول أنظمة الدفاع الجوي ومن بينها نظام الاعتراض الجديد الأول في العالم “الليزر” لاعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي سيتوجه لاحقًا إلى القدس، لحضور مراسم في متحف “ياد فاشيم” ويلتقي باثنين من الناجين مما تسمى “المحرقة”، ثم يلتقي صباح الخميس مع لابيد في فندق بالقدس، ثم يلتقي مع الحكومة الإسرائيلية، ويتوجه فيما بعد إلى منزل الرئاسة الإسرائيلية باستقبال رسمي.

بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي "لإسرائيل" وفلسطين

ولم يعرف بعد فيما إذا كان سيلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية بينامين نتنياهو في مقر إقامة الرئاسة، أو في الفندق الذي سيقيم فيه بعد حفل الاستقبال، كما سيلتقي برياضيين إسرائيليين وأمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن خطة الزيارة لا زالت في طور الإعداد ويتم صياغة أفضل جدول زمني قصير نظًرا للطقس الحار في ظل الخشية الأمريكية من أن يضر الطقس الحار بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيتوجه بايدن، صباح الجمعة، إلى أحد المستشفيات الفلسطينية شرقي القدس، ثم إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولاحقًا سيغادر إلى السعودية.





بث مباشر زيارة جو بايدن الرئيس الامريكي "لإسرائيل" وفلسطين

وتتركز أولويات زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في تثبيت الهدنة باليمن، واندماج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، والعمل على إحراز تقدم في العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والسعودية.

زيارة بايدن إلى الجانب الفلسطيني ولقاءه مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التي تم الاتفاق على تفاصيلها بين الطواقم الإسرائيلية والأميركية بشكل دقيق للغاية كي لا يمس أي خروج عن مبدأ الحفاظ على الوضع القائم، حُدد لها أن تكون أقصر، وأن تتم في بيت لحم بفعل طابعها وهويتها التاريخية وليس في رام الله، العاصمة السياسية الفعلية للسلطة الفلسطينية.





ويهدف ذلك للتقليل قدر الإمكان من أي قيمة سياسية فعلية لهذه الزيارة كمحطة أو نقطة عبور لا غير، تضفي أيضاً شرعية ومبررات لقادة الدول العربية التي سيلتقيها في السعودية، ويؤيد الزعم الإسرائيلي بهامشية النزاع مع الفلسطينيين حتى في العواصم العربية.

ويمكن القول إن هذا هو الهدف الأساسي المأمول تحقيقه من الزيارة من منظور الحكومة الإسرائيلية الحالية وتحالف الأحزاب المشكّلة لها. وهي تأمل بألا يطلق بايدن أي تصريح مفاجئ من شأنه أن يؤثر سلباً في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويمنح رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو سلاحاً يستطيع من خلاله تكريس اتهاماته للحكومة الحالية وأحزابها، بأنها يسارية وضعيفة ولا تستطيع الصمود في وجه الضغوط الأميركية، خلافاً لوقوف الحكومة الإسرائيلية تحت قيادته، عشية الاتفاق النووي عام 2015، ضد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وصولاً إلى حد إلقاء خطاب في الكونغرس الأميركي ضد موقف إدارة أوباما.