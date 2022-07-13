الحكم على فلسطيني من بئر السبع بالسجن 9 سنوات

أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبع المحتلة، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن تسع سنوات على شاب فلسطيني، لمشاركته في مواجهات "هبة الكرامة" في أيار/مايو 2021.

وزعمت نيابة الاحتلال أن الشاب عبدالعزيز العمراني (21 عامًا)، من سكان النقب المحتل، "شارك في المواجهات التي وقعت على شارع 25 (عند مدخل قرية شقيب السلام)".

ويتهم الاحتلال الشاب العمراني بـ"المشاركة في الهجوم على أحد المستوطنين"، حيث حكم عليه، إلى جانب السجن، بدفع تعويض للمستوطن المُعتدى عليه بقيمة 100 ألف شيكل (29 ألف دولار).

يذكر أن تقريرًا للنيابة العامة الإسرائيلية في أيار/مايو الماضي، كشف عن أنه جرى تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 شابًا من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، على خلفية أحداث "هبة الكرامة".

وأوضح التقرير أن رُبع هذه الاتهامات وجهت ضد "قاصرين فلسطينيين (دون سن 18 عامًا)".

وكانت "هبة الكرامة" قد اندلعت احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، والاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، ومخططات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مختلف مدن وقرى وبلدات الأراضي المحتلة عام 48، بعد اعتداء عناصر شرطة الاحتلال على الفلسطينيين، وقمع التظاهرات التي خرجت ضمن "هبة الكرامة".

وأوردت "النيابة العامة" في تقريرها أن "لوائح اتهام وجهت للفلسطينيين بتهم منها: ارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم تشمل القتل، والشروع في القتل، والتخريب، والحرق العمد، وتعريض حياة بشر للخطر في الطرق العامة، وجرائم متعلّقة بالأسلحة، واعتداءات على الشرطة، ومخالفات النظام العام".

وإثر ذلك؛ شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أكثر من ألف و500 فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48، بينهم مئات القاصرين، إلى جانب ملاحقة النشطاء واعتقالهم.

ومن الجدير ذكره؛ أن سلطات الاحتلال حاكمت جزءًا ممن اعتقلتهم بأحكام عالية، وصلت إلى أكثر من ست سنوات، فيما لا تزال تعتقل آخرين دون إصدار أحكام بحقهم.