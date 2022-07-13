أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على لم الشمل من الضفة وعددهم "345"مواطناً

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أسماء الدفعة الجديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية.

وقال: أعلن اليوم عن أسماء الدفعة الجديدة من موافقات الهويات من المحافظات الشمالية، وعددها 345 موافقة، على أن نستكمل العدد الذي أعلنا عنه بالأمس "5500" اليوم.

ولمعرفة الأسماء الدخول إلى الرابط التالي: https://gaca.ps/index/reu_july

قطاع غزة

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أعلن عن أسماء 4 آلاف ممن حصلوا على موافقة لم الشمل للمتقدمين من قطاع غزة ، من أصل 5500 متقدم.

وقال: أعلن عن اسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية وعددها 4000 موافقة، على أن نستكمل العدد الذي اعلنا عنه اليوم (أمس الثلاثاء) "5500" اليوم (اليوم الأربعاء).

وأكد أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الأربعاءلتسليم رسائل الموافقة للفئة المعلن عنها.

وبين أن بقية العدد المتبقي المتفق عليه سيتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء.

وللمتابعة ومعرفة الأسماء الدخول إلى الرابط التالي: https://gaca.ps/index/reu_july