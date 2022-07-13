أحدث ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر ضجة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت وزارة البترول المصرية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، الأمر الذي أغضب المصريين، خاصةً أن رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد، وهي المرة الأولى منذ 3 سنوات، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، معرف سبب زيادة أسعار البنزين.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر-سبب زيادة أسعار البنزين

وبحسب القرار الجديد، فقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا لكل منهم، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

ورفعت الحكومة سعر المازوت 400 جنيه للطن ليصل إلى 5 آلاف جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 بالمئة كحد أقصى.

واعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.

وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وقالت وزارة التنمية المحلية المصرية، في بيان اليوم، إن تعريفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات وبعضها سترتفع ما بين 5 و7 بالمئة على جميع الخطوط، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر-سبب زيادة أسعار البنزين

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والكيروسين والمازوت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا.

9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا.

10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه.

7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا.

زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن.

ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

سعر البنزين الجديد وأسعار المنتجات البترولية في مصر اليوم

وحددت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قرارها الجديد بـ سعر البنزين الجديد للفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، والذي شهد زيادة سعر البنزين بأنواعه، وأيضا سعر السولار، وذلك أسوة بالأسعار العالمية للنفط.

ولتحديد سعر البنزين الجديد خلال الأشهر الثلاث ، يتم خلال الاجتماع الحالي للجنة التسعير استعراض متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيه2022 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

زيادة أسعار البنزين

وخلال الفترة المذكورة، التي شهدت استمرار تأثير أسعار النفط عالميا بإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز سعر برميل النفط بشكل كبير تأثراً بالأحداث، كما تحركت أسعار صرف الدولار خلال الفترة محل التقييم بشكل طفيف، الأمر الذي أدى لزيادة أسعار البنزين بانواعه،و سعر السولار .

زيادة أسعار النفط السبب

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، بختام أمس الثلاثاء، حيث غطت مخاوف الإمدادات المدفوعة بتراجع إنتاج "أوبك" واضطرابات في ليبيا وعقوبات ضد روسيا على القلق حيال ركود عالمي يخفض الطلب على الخام حسبما ذكر موقع قناة العربية .

وتراجع خام برنت، يوم الثلاثاء، عن مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة في 3 أشهر، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 7.61 دولار، أو 7.1 في المئة، إلى 99.49 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 أبريل الماضي.

وسجلت أسعار النفط تراجعا حادا خلال اليوم، حيث أدت عودة ارتفاع إصابات كورونا في الصين إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

تأتي التراجعات وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس في الصين، وترقب بيانات التضخم الأمريكية، كما أن قوة الدولار تزيد من الضغوط، فهي تجعل النفط أقل جاذبية للمستثمرين وأكثر تكلفة في الأسواق الناشئة.