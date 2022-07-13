موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الضفة وغزة ٢٠٢٢ ، يتواصل البحث من قبل المواطنين في فلسطين خلال هذه الايام عن موعد نتائج الثانوية العامة ، وخاصة بعد الحديث ان التصحيح يسير على قدم وساق لإتمام تصحيح مباحث الثانوية العامة لتكون مادتي التربية الاسلامية والتكنلوجيا الباقتين ، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، قال أنه من المبكر الآن الحديث عن موعد نتائج الثانوية العامة، لا سيما وان عمليات التصحيح مازالت مستمرة وتحتاج الى نحو 10 أيام ن وكالة" فلسطين اليوم" تقدم لكم موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الضفة وغزة ٢٠٢٢

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الضفة وغزة ٢٠٢٢

10 ايام هي المتبقة لإتمام التصحيح وفقا لمدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، قال أنه من المبكر الآن الحديث عن موعد نتائج الثانوية العامة، لا سيما وان عمليات التصحيح مازالت مستمرة وتحتاج الى نحو 10 أيام ، خاصة مادتي التربية الدينية والتكنولوجيا، مبينا أن الحديث لا يزال يدور عن نهاية هذا الشهر لإعلان النتائج.





موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الضفة وغزة ٢٠٢٢

عواد قال "نعمل على قدم وساق وفي اللحظة التي يتم الانتهاء فيها من عمليات التصحيح يصبح بالإمكان تحديد موعد، ولكن الان صعب تحديد موعد سيما وان المراكز تعمل بجهد كبير، لكن عندما يحين تحديد موعد سيتم ذلك، ونتفهم حاجة الناس ولكن الان لا يمكن تحديد الموعد بدقة ونتحدث عن نهاية الشهر".

وبخصوص نسب النجاح في المباحث، أوضح عواد أنه أيضا من المبكر الحديث عن نسب النجاح، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء يمكن الحديث عن نسب، غير أن المؤشرات طيبة ولا داعي للتوتر.

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الضفة وغزة ٢٠٢٢

وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.