ما هو الجديد بشأن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بفلسطين؟

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، صباح اليوم الأربعاء، على أنه من المبكر الآن الحديث عن موعد نتائج الثانوية العامة، لا سيما وان عمليات التصحيح مازالت مستمرة وتحتاج الى نحو 10 أيام، خاصة مادتي التربية الدينية والتكنولوجيا، مبينا أن الحديث لا يزال يدور عن نهاية هذا الشهر لإعلان النتائج.

وقال عواد خلال تصريحات اذاعية : "نعمل على قدم وساق وفي اللحظة التي يتم الانتهاء فيها من عمليات التصحيح يصبح بالإمكان تحديد موعد، ولكن الان صعب تحديد موعد سيما وان المراكز تعمل بجهد كبير، لكن عندما يحين تحديد موعد سيتم ذلك، ونتفهم حاجة الناس ولكن الان لا يمكن تحديد الموعد بدقة ونتحدث عن نهاية الشهر".

وبخصوص نسب النجاح في المباحث، أوضح عواد أنه أيضا من المبكر الحديث عن نسب النجاح، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء يمكن الحديث عن نسب، غير أن المؤشرات طيبة ولا داعي للتوتر.

وفيما يتعلق بتأثير اضراب قطاع النقل والمواصلات على العمل في مراكز التصحيح، ذكر عواد أنه تأثير محدود، خصوصا وأن لدى الوزارة بدائل متمثلة في السيارات الخاصة بالمصححين.