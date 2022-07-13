البطنيجي : لن نسمح بإقامة الحفلات في الشوارع وسيتم تحديد موعد بدايتها ونهايتها

كشف العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الاربعاء 13/7/2022، ان هناك اجراءات سيتم اتخاذاها خلال الأيام القادمة لتحديد بدء وانتهاء اقامة الحفلات.

وقال البطنيجي خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى" لن نسمح بإقامة الحفلات في الشوارع الرئيسية والتسبب بأغلاقها بعد اليوم ، موضحاً انه سيتم اتخاذ اجراءات اليوم لمنع اقامة الحفلات في الشوارع.

وشدد على ضرورة أخذ تصريح واضح من الشرطة عند إقامة أي حفلة.

ويشار الى ان العديد من حفلات الافراح او ما يطلق عليها " سهرة الشباب" تنتهك في العديد من الايام خصوصية الشوارع وتغلقها ، بالإضافة الى اقامتها حتى ساعة متأخرة من الليل مما يسبب ازعاج للسكان والمواطنين والمرضى .