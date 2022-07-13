رام الله: دعوات للمشاركة في فعاليات رافضة لزيارة بايدن للمنطقة

دعت القوى والفعاليات الشعبيّة في محافظة رام الله والبيرة بالضفة المحتلة اليوم الأربعاء 13/7/2022، للمشاركة في الفعالية الحاشدة عصر يوم غدٍ الخميس على دوار المنارة برام الله، وذلك رفضًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت القوى في بيانٍ مشتركٍ : "لنعلي الصوت عاليًا رفضًا للموقف الاميركي شريك الاحتلال.. وتمسكًا بالحقوق الوطنية لشعبنا.. وحقه في مواصلة كفاحه المشروع.. ورفضًا لصفقة القرن التي يتواصل تنفيذها لنقول لا عالية في وجه زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن للمنطقة رفضًا للأحلاف الأطلسية والتطبيع بكافة أشكاله".

ومن المقرر، أن يزور بايدن المنطقة اليوم حيث سيبدأ بزيارة "دولة الاحتلال"، فيما سيزور رام الله الجمعة المقبلة لمقابلة رئيس السلطة محمود عباس.