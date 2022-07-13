رابط أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة اليوم الأربعاء

رابط أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة اليوم الاربعاء 13/7/2022 ، اعلنت هيئة الشؤون المدنية فجر اليوم الأربعاء 13/7/2022 ، 4 آلاف اسم من أسماء لم الشمل من قطاع غزة والضفة من اصل 5500 اسم سيتم الاعلان عنهم لاحقاً خلال اليوم ، ليكون الإعلان عن الأسماء بعد انتظار دام لعدة سنوات ، وسط امل لعدد كبير في الضفة المحتلة وقطاع غزة ممن منعوا من مغادرة الاراضي الفلسطينية لعدم امتلاكهم للهوية الفلسطينية ، "وكالة فلسطين اليوم" الاخبارية تنشر رابط أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة اليوم الاربعاء 13/7/2022 .

رابط ..أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة

بعد انتظار دام عدة سنوات أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أسماء 4 آلاف ممن حصلوا على موافقة لم الشمل للمتقدمين من قطاع غزة ، من أصل 5500 متقد ، حيث قال: أعلن عن اسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية وعددها 4000 موافقة، على أن نستكمل العدد الذي اعلنا عنه اليوم (أمس الثلاثاء) "5500" اليوم (اليوم الأربعاء) ، وفيما يلي الرابط https://gaca.ps/index/reu_july





وبين ان الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الأربعاءلتسليم رسائل الموافقة للفئة المعلن عنها وبين أن بقية العدد المتبقي المتفق عليه سيتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء.

رابط ..أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم رابط اسماء أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة ، ولمعرفة الأسماء الدخول إلى الرابط التالي: https://gaca.ps/index/reu_july

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، أعلن في الرابع من فبراير عن أسماء ال700 موافقة للم الشمل للعائلات الفلسطينية .

وبين الشيخ حصلنا اليوم على عدد 700 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

رابط ..أسماء الحاصلين على موافقة لم الشمل من قطاع غزة والضفة

وأكد: مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن.





وأُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم الاحد 06/02/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني