بالصور إضراب سائقي الأجرة في الضفة يشل حركة النقل والوزارة تصفه بـ"غير موفق"

أضرب سائقو سيارات الأجرة في الضفة المحتلة، اليوم الأربعاء13/7/2022، عن العمل، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة النقل والمواصلات مطالبهم.

ويطالب سائقو الأجرة، بدعم أسعار الوقود وتثبيتها، ومحاربة ظاهرة المركبات الخاصة التي تنقل ركابا بين المدن، ومطالب أخرى.

وأبدى السائقون التزاماً بالإضراب في معظم المناطق ما أدى إلى شل حركة النقل، رغم أن قسماً من النقابات المحلية في محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس كانت أعلنت مساء امس بأنها لن تشارك في الاضراب.

وزارة النقل والمواصلات

من جهته، أكد موسى رحال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، أن الاضراب الذي أعلنت عنه نقابات قطاع النقل العام، لم يكن موفقا، معرباً عن أمله في أن تصدر الحكومة قرارات جديدة لدعم هذا القطاع خلال جلستها الأسبوعية المقبلة.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين عن رحال قوله: "كان في مطالب من نقابات النقل العام برفع أجور السفر، الأمر الذي رفضته وزارة النقل والمواصلات لعدم تحميل المواطن عبء فوق طاقته، وكان توجه الوزارة للبحث عن بدائل لدعم هذا القطاع لذلك تم تشكيل لجنة رفعت توصيات وتم رفعها لمجلس الوزراء الذي بدوره أقر عدم رفع أجور السفر وتشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية والنقل والمواصلات للبحث عن بدائل".

وأضاف: "في سياق دعم القطاع مازالت اللجنة لم ترفع توصياتها، نأمل أن ترفع توصياتها في جلسة مجلس الوزراء القادمة، وللأسف تم الإعلان عن الاضراب استباقي ولم يعط فرصة للجنة من اجل إتمام الخيارات والبدائل".

وتابع رحال: "الاضراب وسيلة ضغط ولم يتم التراجع عنه أمس، كان هناك لقاءات واجتماعات من أجل إعادة النظر في هذا الاضراب، وبعض النقابات رفضت الالتزام بالإضراب بانتظار قرارات الحكومة".

وأكمل: "كان لابد من ترك المجال مفتوح لتعزيز خدمة النقل العام في فلسطين، ونأمل خلال جلسة المجلس القادمة قرارات لدعم هذا القطاع بدون رفع اجرة المسافرين".











