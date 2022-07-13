ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين.. والقدس هي الاعلى

أكدت وزارة الصحة برام الله اليوم الاربعاء 13/7/2022، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين.

واشار شادي اللحام مدير صحة بيت لحم خلال تصريحات اذاعية أن هناك ارتفاع في المنحى الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين وهذا يأتي مع النشاط الاجتماعي المتزايد خلال الصيف وحركة السفر والقدوم من وإلى فلسطين، وزيادة الاختلاط.

وأشار إلى ان مدينة القدس سجلت أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا، خاصةً وانها الأكثر انفتاحاً على الجانب الإسرائيلي الذي يسجل نسبة إصابات عالية بكورونا.

وشدد اللحام على ان هذا الفيروس لم ولن ينتهي وسيكون هناك متحورات وموجات ما زالت قادمة.

ودعا المواطنين لأخذ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لأنها السبيل الوحيد للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.