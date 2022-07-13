الأردن تدخل الموجة الخامسة من "كورونا"

أعلن الأردن، امس الثلاثاء، دخول البلاد في موجة خامسة لفيروس كورونا مع ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات سجلتها المملكة خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وفق ما نقله تلفزيون "المملكة" (حكومي) عن بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية للأوبئة.

ولفت حجاوي، إلى أن الأردن" دخل في موجه جديدة من جائحة فيروس كورونا حسب المعطيات النظرية والوبائية من نوع (ba5) متفرع من متحور أوميكرون الأصلي".

وأوضح أن الموجة "بدأت نهاية يونيو/ حزيران الماضي"، مشيراً إلى أن "الأرقام التي بدأت تُسجل تشير إلى دخول الأردن في موجه جديدة".

وبين حجاوي، أن "ba5" سبب الموجة الجديدة في العالم وهو "أكثر انتشارا وأقل شدة".

وأكد أن "الإصابات التي من المتوقع تسجيلها لن تصل كما كانت في الموجات السابقة من ناحية شدتها والأعراض".

والأحد، أعلن الأردن عن تسجيل وفاة واحدة، وألفين و135 إصابة خلال الأسبوع الماضي.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن مليوناً و 700 ألف و526 إصابة، منها مليوناً و 685 ألف حالة تعاف، و 14 ألفا و68 وفاة.