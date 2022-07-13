ماذا طلبت لينا ابو عاقلة من بايدن؟

اتهمت عائلة أبو عاقلة، الولايات المتحدة الأمريكية، بالانحياز لإسرائيل، وعدم الحيادية في التحقيق الذي أجرته بخصوص وفاة ابنتها، الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت "لينا" ابنة شقيق شيرين أبو عاقلة، في حوار خاص مع وكالة الأناضول: "من المهم ملاحظة أن ما قامت به واشنطن، لم يكن تحقيقًا؛ كان مجرد بيان أعلنوه، ويلخص التحقيقات السابقة التي أجرتها إسرائيل".

وذكرت أن عائلة أبو عاقلة، تشعر بـ"خيبة أمل" كبيرة، جراء "البيان الأمريكي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في الرابع من يوليو/تموز الجاري نتائج تحقيق أجرته، حول حادث مقتل "أبو عاقلة"، وجاء فيه أنه لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها.*ّ!

وقالت "الخارجية" الأمريكية في بيان أصدرته: "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة (التي تسببت بمقتلها) أُصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".

وقالت الوزارة إن مجلس الأمن الأمريكي، خلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة" لكنه استدرك قائلا: "لم يجد مجلس الأمن الأمريكي أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا".

وكان الفلسطينيون يأملون أن تدين واشنطن إسرائيل بشكل واضح بقتل "أبو عاقلة" التي تحمل الجنسية الأمريكية، ولهذا قرروا تسليمها الرصاصة التي تسببت في مقتلها، وهو ما لم يتحقق.

وقُتلت أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، في 11 مايو/أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت لينا أبو عاقلة: "رغم أن البيان (الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية) قال إن الجنود الإسرائيليين قتلوها على الأرجح، إلا أننا لم نرَ أي جهد ذي مغزى أو إجراء هادف يتم اتخاذه لمحاسبة إسرائيل".

وأشارت لينا أبو عاقلة، إلى أن كون عمّتها "شيرين"، مواطنة أمريكية، يستوجب على واشنطن أن تأخذالأمر على محمل الجد، وهو ما لم يحدث حسب قولها.

وأضافت: "كان يتوجب أن يجروا بالفعل تحقيقًا تفصيليًا وشاملًا وشفافًا وخالٍ من أي تحيز سياسي أو أي ضغط سياسي، لكن على العكس من ذلك، كانت الولايات المتحدة تتبنى الرواية الإسرائيلية".

وانتقدت اعتماد البيان الأمريكي على الرصاصة التي تسببت بمقتل عمّتها، وجعلها هي "أساس التحقيق والدليل الوحيد".

وتابعت: "الرصاصة ليست الدليل الوحيد، إنها واحدة من العديد من الأدلة؛ والتشديد المستمر على الرصاصة هو وسيلة لإسرائيل للهروب من الأدلة الأخرى الموجودة".