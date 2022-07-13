الضفة : إضــراب شامل لنقابة النقل العام اليوم

أعلنت نقابة النقل العام الفلسطينية، الإضراب الشامل عن العمل في الضفة الغربية اليوم الأربعاء 13/7/2022.

وقالت النقابة، في بيان مقتضب لها، ان الإضراب يأتي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، ولمطالبة الحكومة بالاستجابة لعدد من المطالب.

وعقدت النقابة اجتماعا الثلاثاء الماضي، قررت خلاله الإضراب الشامل في جميع المحافظات احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، والضرائب.

وتتمثل مطالب نقابات النقل في تثبيت سعر لتر السولار لقطاع النقل العام دون غيره على خمسة شواكل، والسماح لقطاع النقل باستيراد مركبات من الداخل المحتل، ومنع المركبات الخصوصية من نقل المواطنين على حساب النقل العام.