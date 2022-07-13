غزة: 15 ألف حالة مرضية ترددت على مستشفيات غزة خلال أيام العيد

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أمس الثلاثاء، أن الطواقم الطبية في كافة أقسام الطوارئ تعاملت مع قرابة الـ15ألف حالة مرضية منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وحتى صباح اليوم.

وقال معروف عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "إن هذا العدد الكبير من الحالات المرضية على أقسام الطوارئ خلال فترة العيد كان تحديا كبيرا لكافة الطواقم المناوبة واختبار حقيقي لقدرتها على العمل تحت الضغط الشديد، ورغم ذلك كانت هذه الطواقم على قدر المسؤولية وعند حسن ظن أبناء شعبنا".

ووجه معروف التحية لكافة الكوادر الصحية في كافة أقسام الطوارئ التي تعاملت منذ بداية العيد وحتى صباح الثلاثاء مع أكثر من 15 ألف حالة تم استقبالها وتقديم الإسعاف اللازم لها، ومتابعة تحويل من يلزم للأقسام الأخرى داخل المستشفيات.