سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان، والذي صعد في تعاملات اليوم الأربعاء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في لبنان، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق السوداء ليصل لسعر تراوح بين 29500 ليرة للشراء و29550 ليرة للبيع لكل دولار.

وكان سعر الدولار اليوم في لبنان قد انخفض خلال تعاملات صباح أمس الثلاثاء بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ سعر تراوح بين 29200 ليرة للشراء و29300 ليرة للبيع لكل دولار.

ويوم الاثنين الماضي سجل سعر الدولار في لبنان تسعيرة تراوحت ما بين 29450 و29550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لموقع "safiralchamal" اللبناني.