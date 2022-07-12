سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في العراق، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في العراق، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في العراق نحو 81.920 ألف دينار (56.72 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 61.441 ألف دينار (41.79 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47.787 ألف دينار (32.51 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 40.960 ألف دينار (27.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 71.681 ألف دينار (48.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق اليوم الأربعاء

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء في العراق نحو 2.547 مليون دينار (1733 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 573.451 ألف جنيه (390.07 دولار).