هذه هي المدة التي سيقضيها بايدن خلال لقاء نتنياهو..؟

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيس المعارضة في كيان العدو بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لمدة ربع ساعة فقط.

وكان نتنياهو عبر تغريدة له على تويتر قال إنه إذا عاد لرئاسة الحكومة، فإنه يعتزم التوصل إلى “اتفاقيات سلام” كاملة مع السعودية ودول عربية أخرى.

وقال سوليفان إن “إسرائيل” والولايات المتحدة ستوقّعان إعلانًا بشأن تعزيز التعاون بين الطرفين، بما في ذلك التعاون الإقليمي المشترك بين “إسرائيل” ودول الخليج.

وأضاف أن مسألة اندماج “إسرائيل” في المنطقة ستكون أحد مكونات محادثات بايدن.