تحذير من أكبر صدمة للطاقة في تاريخ أوروبا..!

حذر تقرير بريطاني من تعرض القارة الأوروبية لأكبر صدمة للطاقة في تاريخها مهددة المنازل وموارد الإنتاج الأوروبية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تلغراف" لكاتبته راشيل ميلارد نقلا عن خبراء تمت مقابلتهم، فإن أوروبا على موعد مع صدمة في الطاقة.

ووفقا لسيمون تاغليابيترا، الخبير من مركز الأبحاث البلجيكي Brueghel، إذا تعذر استعادة عمل نورد ستريم، فإن ألمانيا والدول المجاورة لها ستشعر بضغط كبير على اقتصاداتها.

هذا ويستعد الاتحاد الأوروبي الآن لفصل الشتاء، لذلك يخطط لملء مرافق تخزين الغاز. لكن العملية أصبحت أكثر تعقيدا، حيث رفضت بولندا والدنمارك وبلغاريا دفع ثمن الوقود بالروبل وفقدت الإمدادات من روسيا. بالإضافة إلى ذلك، خفضت "غازبروم" الغاز عبر "نورد ستريم" بسبب كندا، التي لم تعيد توربينات "سيمنز" بعد إصلاحها، بدعوى العقوبات المناهضة لروسيا.