بالفيديو شاهد| طريقة عمل الشقف المشوية في عيد الأضحى 2022

طريقة عمل الشقف المشوية في عيد الأضحى 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، خطوات تحضير الشقف المشوية، والذي يزداد البحث عنها خاصة في أيام عيد الأضحى من قبل المسلمين الذي ينتظرونه على أحر من الجمر لممارسة الشعائر الدينية بذبح الاضاحي وزيارة الارحام، إلى جانب إقامة الولائم وشواء الكباب والشقف، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة عمل الشقف المشوية في عيد الأضحى 2022.

طريقة عمل الشقف المشوية في عيد الأضحى 2022

مكونات تحضير الشقف المشوية:

كيلو (1000 جم) لحم بقري مقطع مكعبات صغيرة ¼ كوب (60 مل) خل أبيض ¼ كوب (60 مل) زيت بصلة كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة مكعبات ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة مكعبات ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) السبعة بهارات ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) قرفة مطحونة ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) زنجبيل مطحون ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ثوم بودرة ملح وفلفل أسود أسياخ خشبية

طريقة تحضير لحم شقف مشوي بالفرن 2022

في وعاء كبير، ضعي اللحم والخل والزيت والبهارات والقرفة والزنجبيل والثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

غلفي الوعاء بكيس، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين، أو طوال الليل.

سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مشوية.

رصي اللحم والبصل والفلفل الملون في الأسياخ الخشبية، ثم رصيها في صينية بايركس.

غلفي الصينية بالفويل، ثم ضعي الصينية في الرفن لمدة 45 دقيقة.

أزيلي الفويل، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى لمدة 20 – 25 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

ملاحظة: يمكنك عزيزي القارىء تطبيق هذه الطريقة بشواء الشقف على الفحم.