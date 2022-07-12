قتيل وإصابات جراء إطلاق نار في شقيب السلام بالنقب المحتل

قُتِل شخص وأُصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة شقيب السلام بالنقب، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، بنقل 4 مصابين بجراح متفاوتة الخطورة، إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، لافتا إلى أنهم أُصيبوا جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار.

وبعد وقت وجيز، أكد مشفى "سوروكا" مقتل أحد المصابين الأربعة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وفي بيان صدر عن الطاقم الطبيّ، قبل إعلان وفاة أحد المصابين، جاء أن من بين المصابين فتى يبلغ من العمر 17 عاما، فيما يبلغ آخر 25 عاما، وكلاهما أُصيب بجراح متوسطة.

وجاء في التفاصيل، أن خلفية الجريمة، تعود لخلاف بين عائلتين من النقب، إحداهما تسكن في قرية وادي النعيم، مسلوبة الاعتراف.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن أن محققين في مركز الشرطة الإسرائيلية في بلدة عراد، يشتبهون بأن رواية إقدام امرأة (22 عاما) على الانتحار في إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، قبل يومين، ليست صحيحة ويعتقدون أنها قُتلت.

8 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 8 أشخاص منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، وعلي حصارمة من البعنة، وفتحي شاهين من طمرة، وماجد الأسد من اللقية، وراغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا، ونهاد رضوان موسى الحنوني من الطيرة، بالإضافة إلى ضحية جريمة القتل التي ارتُكبت اليوم.

55 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 54 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.