قبيل زيارة بايدن.. الاحتلال يعلن عن جملة من التسهيلات للفلسطينيين عبر السلطة

صادق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على سلسلة من الخطوات، "لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأعلن منسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، الثلاثاء، أن "خطوات بناء الثقة" جاءت بعد اجتماع وزير الجيش مع رئيس السلطة محمود عباس الأسبوع الماضي وكذلك قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأعلن أن هناك خطوات (بناء ثقة) أخرى يتم النظر فيها في هذه الأيام.

وفيما يلي الخطوات التي تمت المصادقة عليها:

أولا: الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، بالإضافة إلى 12,000 تمت الموافقة عليهم سابقاً.

ثانيا: المصادقة على 6 خرائط هيكلية للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وتأكيد الصلاحية في حزما، حرملة؛ إذن بالإيداع في افقيقس، حارس، كيسان وبتير.