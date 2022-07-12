أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تطريقة تحضير الكباب على الفحم طريقة الكباب المشوي، والذي يبحث الكثيرون عن طريقة عمل وتحضير الكباب المشوي، حيث يعد من أكثر أصناف الطعام طلبًا وشهرة في العالم، وتقبل عليه العائلات والناس خلال رحلاتهم لانه يمتاز بطعم فريد لا يشبه الأطعمة الاخرى، إلى جانب انه يتم شوي البندورة والبصل معه ما يضفي عليه مذاقا رائعا، وسنرفق إليكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" طريقة عمل وتحضير الكباب المشوي إلى جانب تحضير تتبيلة الكباب.طريقة عمل وتحضير الكباب في عيد الأضحى 2022- تتبيلة الكباب

أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022

وتتنوع أنواع الكباب المشوي وتتبيلاته وفق كل دولة فهناك من يعتمد على إضافة البهارات الخفيفة، وهناك من يستخدم العديد من البهارات والبقدونس والبصل المفروم وإضافة الدهون إليها، ثم البدء في تكبيب اللحم على الأسياخ.

وهنا في هذا المقال، سنذكر لكم في موقع فلسطين اليوم طريقة عمل وتحضير الكباب المشوي على الفحم:

أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022

طريقة تتبيل الكباب المشوي 2022

كيلو غرام واحد من اللحم المفروم ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 بصلة مفرومة بشكل ناعم.

4 فصوص من الثوم المهروس.

1ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا الممزوجة بربع كوب من الماء للشواء.

رشة من السماق (لتزيين الكباب).

نصف كيلو غرام من الطماطم صغيرة الحجم.

نصف كيلو غرام من البصل صغير الحجم.

أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022

يتم وضع اللحم المفروم في طبق مجوّر، ثم نضيف إليه الدقيق، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والبهارات المشكلة، والثوم المهروس والبصل المفروم، والبقدونس.

نقوم بعجن المكونات باليدين بشكل جيد مدة 5 دقائق

نقوم بوضع مزيج الماء وبيكربونات الصودا في طبق عميق.

نحضر الأسياخ الخاصة بالشواء وندهنها بالقليل من الزيت.

نضع كمية من اللحم ونقوم بتمديدها على السيخ، بعدها نضع اليد اليمنى في مزيج الماء وبيكربونات الصودا، ثم نضع كرة اللحم في السيخ ونفردها على شكل طولي باستخدام اليد المبللة.

استمر في عمل تلك الطريقة حتى الانتهاء من الكمية.

نغرس الطماطم والبصل في الأسياخ ونضعها في صينية فرن قصيرة الحافة مبطنة بقطعة من ورق الزبدة بشكل متباعد، ثم نتركها لمدة 10 دقائق ثم نقلبها ونقوم بتحميرها بشكل مناسب.

نقوم باشعال الفحم ووضع أسياخ الكباب وتقليبها كل نص دقيقة كي تنضج والانتباه له باستمرار

نضع الكباب والطماطم والبصل في طبق التقديم ونزين بالسماق ونقدمه ساخنًا.

أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022

طريقة تحضير عمل الكباب المشوي 2022

2 كيلو غرام من اللحم المفروم.

8 ثمانية فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعمًا.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود.

رأسين من البصل المفروم بشكل ناعم

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022

طريقة عمل الكباب على الفحم:

نضع اللحم المفروم في وعاء زجاجي عميق، ثم نضيف له: الملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، والقرفة، والكزبرة، والثوم، والبصل.

نعجن المكونات بشكل جيد

نغطي الوعاء بقطعة من النايلون ثم نضعه في الثلاجة ونتركه لمدة 30 دقيقةً حتى يتماسك عند وضعه على الاسياخ.

نضع كميةً مناسبةً من الفحم في المكان المخصص الشواء، ثم نشعله ونتركه حتى يصبح جمرًا بشكل كامل.

نقوم بتمديد الكباب في الأسياخ معدنية، ثم نرصها فوق الفحم المشتعل ونقلبها حتى تنضج وتتحمر من جميع الجوانب.

نقوم بوضع الكباب المشوي في أطباق التقديم، ونقدمه ساخنًا مع البصل المشوي والطماطم المشوية والخبز والبطاطا المقلية وغيرها من المقبلات والسلطات.

أسهل طريقة عمل الكباب مع التتبيلة 2022