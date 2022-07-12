ليزا تراس تحصل على أصوات كافية من المحافظين للترشح لخلافة جونسون

حصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس على 20 صوتا من النواب المحافظين في البرلمان، وهو أمر ضروري للمشاركة في الجولة الأولى من انتخاب رئيس وزراء البلاد.

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وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه بناء على البيانات العامة، تم التغلب أيضا على عتبة المشاركة في الجولة الأولى من تصويت الغد من قبل وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ونائب وزير التجارة الدولية بيني موردونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توجندهات.

وحتى الآن، أعلن 11 شخصا عن ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة، اثنان منهم وزيران حاليان، وزيرة الخارجية ليزا تراس، ووزير المالية ناظم الزهاوي.