صورة وكالة "ناسا" تنشر أول صورة ملونة لأعماق الفضاء

نشرت وكالة "ناسا" للفضاء أول صورة ملونة لأعماق الفضاء التقطها تيلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، ووصفها بأنها "نافذة جديدة على تاريخ الكون".



وقالت الوكالة في تغريدة على "تويتر" إن الصورة التي التقطها التليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، تعتبر "الأعمق والأكثر وضوحاً لكوننا" حتى اللحظة.



وأضافت أن الصورة تظهر "مجرات لم تكن ظاهرة سابقة للبشرية"، لافتة إلى أنها "عبارة عن عنقود مجري (آلاف من المجرات) SMACS 0723 كما ظهر منذ 4.6 مليار سنة سابقة".

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

واحتفى الرئيس الأميركي جو بايدن، بهذه الصورة حيث قال: "إن هناك صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل".

وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إيجازا من مسؤولين في "ناسا" بشأن الصورة التي وصفت بأنها أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن "سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات".

وأعلنت "ناسا" في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب "جيمس ويب" باتت جاهزة للاستخدام.

ويعول العلماء على هذا التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون، ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ نظامنا الشمسي، وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى.



