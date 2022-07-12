موجة هوائية حارة تضرب فلسطين الأسبوع المقبل، فما نصيب غزة منها؟!

توقع الراصد الجوي ليث العلامي ، اليوم الثلاثاء، أن يتأثر طقس فلسطين بموجة هوائية صحراوية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية الأسبوع المقبل.

وقال العلامي في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن المتابعة على الخرائط الجوية ووفق الإشارات الجوية الأولية فأن المؤشرات تؤكد اندفاع كتلة هوائية صحراوية من مناطق شبه الجزيرة العربية نحو مناطق شرق المتوسط وبلاد الشام بما فيها فلسطين ويبدأ تأثيرها الأسبوع المقبل".

وأضاف :" أن الموجة الهوائية الحارة المتوقعة سيكون للمناطق الشرقية (مناطق الداخل الضفة والقدس) من فلسطين نصيب الأسد منها، كون الموجة مصدرها شرق فلسطين منطقة صحراء السعودية، فمن المتوقع أن تصل فيها درجات الحرارة منتصف الثلاثينيات، وفي المناطق الغربية مناطق الساحل ستكون أقل بعدة درجات".

وبين الراصد الجوي أن درجات الحرارة ستشهد تغييراً واضحاً في منتصف الأسبوع المقبل وحتي نهايته، فمن المتوقع أن ترتفع متجاوزة منتصف الثلاثينيات، موضحاً أن درجات الحرارة خلال الأيام التي تسبق قدوم الموجة الهوائية المتوقعة ستبقي على حالها دون أي تغيير يذكر عليها.

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة في قطاع غزة، توقع العلامي أن تصل درجات الحرارة خلال الموجة في المناطق الغربية ( قطاع غزة) إلى 31-32 درجة مئوية وفي الضفة والغربية والقدس حول 34 – 35 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الرطوبة الجوية ستلعب دوراً هاماً في الشعور في هذه الموجة الهوائية المتوقعة وليس ارتفاع درجات الحرارة، مبيناً أن الرطوبة ستكون عالية ومرتفعاً في معظم أوقات أيام الموجة وخاصة فترات منتصف النهار" وقت الظهيرة".

كما بين الراصد العلامي أن الرطوبة ستجعل من مقياس درجات الحرارة عالية جداً بخلاف قيمتها العددية، لافتاً إلى أن الشريط الساحلي" قطاع غزة" ستكون فيه الرطوبة أعلى من مناطق الضفة والقدس رغم ارتفاع درجات الحرارة المتوقع أن تسجل فيها نظراً لقربها ومحاذاتها من البحر.

وحذر الراصد المواطنين مطالباً بضرورة اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، وتجنب أوقات الظهيرة خاصة من يتأثر من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.