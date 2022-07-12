برشلونة يتفق مع مانشستر يونايتد على سعر دي يونج

اتفق برشلونة مع مانشستر يونايتد، على قيمة انتقال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الناديين اتفقا على أن يبلغ الرقم الإجمالي للصفقة، 85 مليون يورو بالمتغيرات، لذا لا يتبقى سوى إقناع دي يونج بالانتقال إلى أولد ترافورد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونج يشعر بالامتنان لاهتمام مانشستر يونايتد، ويدرك أن برشلونة يريد بيعه لأسباب اقتصادية، إلا أنه مستاء من موقف البارسا.



وأوضحت أن الاتفاق بين الناديين حدث بالأمس، عقب اجتماع ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للمانيو، وجون مورتوج مدير كرة القدم في النادي، مع مسئولي برشلونة ماتيو أليماني وجوردي كرويف ورافا يوستي، في مطعم تريتون بالقرب من الكامب نو.



وذكرت الصحيفة أن أليماني ذهب إلى المدينة الرياضية بالأمس عقب الاجتماع، وعقد لقاء مع المدرب تشافي هيرنانديز، وأبلغه بالاتفاق الذي حدث مع مسئولي مانشستر يونايتد.