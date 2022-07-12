تفاصيل وسبب وفاة شقيق حفيظ دراجي-سبب وفاة شقيق حفيظ دراجي في الجزائر

سبب وفاة شقيق حفيظ دراجي-سبب وفاة شقيق حفيظ دراجي في الجزائر، تعددت الأسباب والموت واحد، عبارة تجيب على عمليات البحث المستمرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وغيرها من دول بلاد الشام، فقد شهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة خاصة محرك بحث الجزائري بسبب وفاة شقيق المعلق الرياضي المشهور حفيظ دراجي معلق قناة بي ان سبورت القطرية الشبكة الرياضية العالمية، لذلك خصصنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة شقيق المعلق الرياضي حفيظ دراجي بعد التساؤلات التي طرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

سبب وفاة شقيق حفيظ دراجي في الجزائر

وفقد كشفت مجموعة من الوسائل الاخبارية في الجزائرعن وفاة شقيق المعلق الرياضي حفيظ الدراجي المعروف باسم شفيق وذلك في مساء يوم أمس الاثنين بتاريخ 11/07/2022م، وذلك بعد معاناته الطويلة وصراعاته مع المرض، كما أنه حاول الكثير من أجل العلاج خارج الدولة، وآخر مراحله العلاجية كانت في مشفى بني مسوس في عاصمة الجزائر، وما أن توفي انهالت التعازي على العائلة والأصدقاء من المقربين والمحبين وتمنوا له الرحمة والمغفرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة أخي نورالدين.

أعزي نفسي و أمي وإخوتي وأولاده وزوجته وأصدقاءه، وادعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، و يغفر له ويعفو عنه.

سأفتقدك يا ابن أمي وأبي، لأنك لم تكن مجرد أخ بل كنت الأخ والأب والصديق و الحبيب.

يارب هون.. pic.twitter.com/DqiDpZhhLb — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 11, 2022

سبب وفاة شقيق حفيظ دراجي

وأعلن حفيظ دراجي خبر وفاة أخيه على حساباه الشخصي وطالب من المتابعين والمحبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأضاف أنه سيشعر بالنقص في حياته القادمة خاصة أنه لم يكن أخ فقط فهو السند والصديق والأب وهو صاحب الفضل بعد رب العالمين لما هو عليه الآن، وأنه كان أكبر داعم وسند له في حياته سواء الشخصية أو المهنية، بالإضافة إلى أنه صرح بأنه سيدعو له أمام الكعبة وبدعو الله أن يلتقون في الجنة بإذن الله عزو وجل.

تفاصيل وفاة شقيق حفيظ الدراجي

وفاة حفيظ دراجى بالتفصيل سبب وفاة شقيق حفيظ دراجى

بدأ حفيظ دراجي حياته المهنية فور انتهائه من رداسته خاصة أنه كان يسعى كثيراً إلى دخوله حياة العمل، واعتلى الكثير من المناصب من بينها ما يأتي:

المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

مقدم البرنامج السياسي ملاعب العالم

برنامج حوار مع المجتمع

في عام 1996م مقدم برنامج "السهرة الكروية الأوروبية".

في عام 1997م إلى 2002م عمل رئيس تحرير القسم الرياضي.

مساعد المدير العام المكلف بالرياضة.

رئيس للجنة الإعلام في "الاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

في عام 2005-2008 عمل عضواً في لجنة الإعلام في "الاتحاد العربي لكرة القدم".

نائب رئيس لجنة المعلقين في "الاتحاد العربي"

حفيظ دراجي سيرة ذاتية

رغم الشهرة الكبيرة التي ينالها شفيق حفيظ دراجي إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والبحث عنه على مواقع البحث على الانترنت، خاصة بعد إعلانه وفاة شقيقه في مساء الأمس، سنضع بين أيديكم أهم التفاصيل حوله فيما يلي: