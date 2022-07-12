سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، لا زالت أسعار العملات في كافة الدول العربية في كل صباح، تشهد حالة من عدم الاستقرار في عملية صرفها، الأمر الذي ينذر بانهيار العديد من العواقب الاقتصادية السلبية على التجارة العربية والعالمية بشكل عام، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة في كافة الدول العربية على سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث اليوم عن سعر صرف الدولار في مصر مقابل العملات الاجنبية، بعد رصد عمليات بحث متواصلة على سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12/7/2022م.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تداولات رابع أيام عيد الأضحى، الثلاثاء 12 يوليو 2022، وسط تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

وتشهد مصر إجازة رسمية من يوم السبت 9 يوليو/تموز إلى الخميس 14 يوليو/تموز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، صباح الثلاثاء، نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وهي أسعار إغلاق أمس نفسها، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. Org.eg"، وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) فقد استقر عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء 12 يوليو 2022 نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس الإثنين، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. Org.eg".

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي، فقد استقر عند مستوى 18.96 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر، وبالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر اليورو اليوم في مصر

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 22.55 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 22.44 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص بمصر)، ليبقى عند مستوى 22.45 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي، عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مسجلًا نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، مسجلًا نحو 58.93 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع.

هل سينخفض سعر الدولار في مصر 2022