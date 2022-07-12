من هو الفنان السعودي شبح بيشة ويكيبيديا - ما قصة الجن مع الفنان السعودي شبح بيشة، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الـ24ساعة الماضية خاصة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والخليجي، بعد استضافة كبرى قنوات التلفزة السعودية فنان شعبي يزعم أن مخلوقات من الجن يحضرون بشكل حقيقي حفلاته الغنائية، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق " شبح بيشة"، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن أبرز المعلومات المتداولة والفيديوهات والقصص عن هذه الحادثة التي اوقعت جدلا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو شبح بيشة ويكيبيديا

وتعرضت كبريات محطات التلفزة والصحف والمواقع الإخبارية في السعودية، لانتقادات كثيرة خلال اليومين الماضيين بعدما تسابقت لاستضافة فنان شعبي معروف، يزعم أن مخلوقات من الجن يحضرون بشكل حقيقي حفلاته الغنائية.

ويعد عبدالعزيز الشهراني صاحب لقب ”شبح بيشة“ نسبة لمدينة بيشة في منطقة عسير، من أشهر فناني ”الزار“ الشعبيين في المملكة، حيث يقدم حفلات تسمى ”الزار“، وهي مجموعة من أشباه الطقوس الشعبية، لها رقصات خاصة، وعبارات خاصة، تصاحبها دقات معينة صاخبة على الدفوف وإطلاق البخور.

وعرضت مجموعة ”إم بي سي“ عبر قناتها التلفزيونية الرئيسية، مقابلة مع ”شبح بيشة“ مساء الأحد، ليكرر فيها للجمهور ما قاله في وسائل إعلام سعودية أخرى، عن حضور مخلوقات الجن لحفلاته.

ما قصة شبح بيشة

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية العريقة، قد عنونت في إحدى موادها عن ”شبح بيشة“ قائلةً: ”فنان شعبي سعودي يدعي أن الجن تحضر حفلاته وتطلب أغاني محددة“ قبل أن تنقل عنه تأكيدات لتلك المزاعم.

وكانت الصحيفة البارزة تنقل جزءاً من معلوماتها حول ”شبح بيشة“ عن النسخة العربية من موقع صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، وهو موقع ”إندبندنت عربية“ الذي تمتلكه وتديره أيضاً شركة نشر سعودية.

ويقول ”شبح بيشة“ في ظهوره الإعلامي الجديد: ”الشياطين تتلبس البشر، وهذا ثابت ولا ينكره أحد. حضورهم أثناء الطرب وعزف الموسيقى نحن نسميه حضور (الزار)، لكن هم في نهاية الأمر شياطين“.

كما يضيف موضحاً عن سبب حضور الجن والشياطين في الحفلات الغنائية: ”من الشياطين (الجن الراقصون) الذين يطربون على أغنية، وأحياناً يطلبون أغاني معينة، وبعضهم يردد كلمات القصيدة كاملة ويطلبها“.

وأضاف: ”عندما نلعب على الأغاني القديمة بالذات، تحصل (الحضرة)، يحضرون مباشرة فهم يحبون الشعبي والقديم“، مضيفاً: ”حتى عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً معيناً أو أغنية محددة ليرحل، فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان)“.

ووجدت مزاعم ”شبح بيشة“، ومبادرة وسائل الإعلام السعودية في استضافته، انتقادات عديدة، تقدم فيها المدون البارز نايف مدخلي، والذي عُرف لسنوات طويلة في تشكيكه الدائم بقصص القوى الخفية المرتبطة بالنصب والاحتيال والشعوذة.

وقال مدخلي في تغريدة على تويتر: ”حتى صحيفة الشرق الأوسط، أكثر الصحف عراقة، ومنارة الوعي والتنوير انزلقت في مسار المساهمة في نشر الخرافات والأساطير، لأنها أدركت متأخرة أن هذا المسار هو الذي يبيع ويصنع الترند“.

من هو الفنان عبد العزيز الشهراني

لا أحد يعرف له أصلاً، وإن كان البعض يرجعه إلى القارة السمراء (إفريقيا)، وارتباطه بالقبائل البدائية الوثنية، ويحددون موطنه في الحبشة تحديدًا، مرجعين الجذر اللغوي لكلمة الزار إلى اللغة الأمهرية، وبهذا يزداد وقع كلمة الزار غموضًا، بغموض وسحر القارة السمراء نفسها.. فمنها انتقل إلى مصر التي عرفته في العام 1870م، على أرجح الأقوال، فخالط الطقس الفرعوني في تماذج زاده غموضًا على غموض، ومن مصر تسرب إلى بقية الدول العربية، لتلتقطه جارتها السودان وتضفي عليه من بيتها سحرًا على سحر، وشهد منتصف القرن الماضي نشاطًا وفشوًّا لهذه الحفلات التي تقام بشكل محدود للممسوس بالجن، بما يلزمه "دقة زار"، يرتضى شياطينه وتسكن ولا تقلق روحه بالهواجس.

من هو عبدالعزيز الشهراني شبح بيشة

هم الجن حيسيبو حفلات اديل وتايلور ويحضرو حفلات شبح بيشة https://t.co/dLAaNr1w5i — MUAZ (@muaad20) July 10, 2022

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

هل نصدق كلام الله ام نصدق شبح بيشه!!؟

الله فقط سمح لنَّبي سليمان ان يرى الجن

(ربي هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي )سليمان اغلق باب رؤية الجن نهائياً الجن ليس لهم علاقه عمليه معنا على الاطلاق وشكرا😁 https://t.co/GKyq9dMTG2 — 🇸🇦 nourah 🇸🇦 (@nour_m0hammad) July 10, 2022

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