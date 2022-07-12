سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية أعلى عملية صرف له منذ أشهر.

لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء ، فقد صعد سعر الدولار اليوم في لبنان بالتعاملات المبكرة، صباح أمس الإثنين 11 يوليو/ تموز 2022،هامشيا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح أمس الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بسعر افتتاح أعلى من الأمس، تراوح بين 29350 ليرة للشراء و29400 ليرة للبيع لكل دولار.

وكان سعر الدولار في لبنان قد سجل خلال التعاملات المسائية أمس الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 29300 و29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

تسلم وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، كتابا من البنك الدولي يعلمه أن بعثة من البنك ستزور بيروت في الفترة بين 18 و26 يوليو/تموز الجاري.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.

وقال سلام: "نحن على ثقة بإن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين لتطويره ونجاحه سيؤمن الاستقرار في استيراد لبنان لمادة القمح خاصة أن دول الشرق الأوسط ولبنان في طليعتها في خطر محدق تجاه تأمين القمح في الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية".

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان، قال سلام إن المشروع سيؤمن شبكة أمان غذائية، متمثلة بالخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشّد وينظّم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعوم للخبز في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة والقدرة الشرائية المتدنية".

وتابع: "كما سيساهم المشروع في تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية".

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

وقال: "كلنا أمل أن يبت مجلس النواب بهذا المشروع الطارئ بأسرع وقت لنؤمن الاستقرار في خبز اللبنانيين ونحدّ من تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أرهقتهم والتي نعجز عن المضي قدما بها".

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وأوضح: "الأهم أننا نكون قد نجحنا في تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج مسألة أمن غذائي واجتماعي بامتياز احتراما للقمة عيش المواطن اللبناني".

وضع الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء