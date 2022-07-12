الاحتلال يعلن اعتقال مقدسيان وتحويلهما للتحقيق

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة متأخرة من فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من قرية حزما شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن قوات الجيش والشاباك اعتقلت خلال الليل فلسطينيين اثنين من حزما بالقدس وتم تحويلهما للتحقيق".

بدورها، قالت مصادر مقدسية :" إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وليد وعبد الرحمن سالم عيد الخطيب من حزما شمال شرق القدس، واقتادتهما إلى جهة مجهولة".

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي حملات اعتقال ومداهمة لمدن الضفة الفلسطينية، تتعمد تنفيذها في ساعات الليل الأولى، تسفر عن اعتقال العشرات من أبناء شعبنا، فضلاً عن أحداث اضرار واسعة وكبيرة في منازلهم.