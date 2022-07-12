الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر مقدسية :" إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وليد وعبد الرحمن سالم عيد الخطيب من حزما شمال شرق القدس، واقتادتهما إلى جهة مجهولة".

وفي رام الله، قالت مصادر صحفية :" إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال القدس، اعتقلت 5 شبان من مخيم الجلزون برام الله، أثناء عودتهم من مدينة القدس في وقت مبكر من فجر اليوم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مواطنا من المدينة، على معبر الكرامة.

وقالت مصادر أمنية :" إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن عبد السلام العويوي (39 عاما)، أثناء محاولته السفر عبر معبر الكرامة".

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي حملات اعتقال ومداهمة لمدن الضفة الفلسطينية، تتعمد تنفيذها في ساعات الليل الأولى، وتسفر عن اعتقال العشرات من أبناء شعبنا، فضلاً عن أحداث اضرار واسعة وكبيرة في منازلهم.