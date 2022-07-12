سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 12 يوليو 2022.. بداية صعود جديد

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان بالتعاملات المبكرة، صباح الإثنين 11 يوليو/ تموز 2022،هامشيا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بسعر افتتاح أعلى من الأمس، تراوح بين 29350 ليرة للشراء و29400 ليرة للبيع لكل دولار.

وكان سعر الدولار في لبنان قد سجل خلال التعاملات المسائية أمس الاثنين تسعيرة تراوحت ما بين 29300 و29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

بعثة البنك الدولي تزور لبنان

تسلم وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، كتابا من البنك الدولي يعلمه أن بعثة من البنك ستزور بيروت في الفترة بين 18 و26 يوليو/تموز الجاري.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.

وقال سلام: "نحن على ثقة بإن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين لتطويره ونجاحه سيؤمن الاستقرار في استيراد لبنان لمادة القمح خاصة أن دول الشرق الأوسط ولبنان في طليعتها في خطر محدق تجاه تأمين القمح في الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية".