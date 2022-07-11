أسعار العملات اليوم في المغرب الثلاثاء 12 يوليو 2022.. هدوء العيد

استقر سعر اليورو اليوم في المغرب بتعاملات الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022، خلال عيد الأضحى المبارك، كما حافظ سعر الدولار على مستواه.

سعر اليورو اليوم في المغرب

استقر سعر اليورو اليوم في المغرب خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 9.67 درهم للشراء، و11.24 درهم للبيع، وفق بيانات بنك المغرب المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "bkam.ma".

وخلال الشهر الماضي، أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5%، قائلًا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.

وقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار. وأضاف أن المغرب يسعى أيضا إلى خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم في المغرب

سجل سعر الدولار اليوم في المغرب لدى بنك المغرب المركزي 9.57 درهم للشراء، و11.13 درهم للبيع.