أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 12 يوليو 2022.. هبوط صباحي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية صباح الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، تزامنا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

والأسواق في السعودية ليست نشطة للغاية في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 210.02 ريال (55.94 دولار)، مقابل 210.48 ريال (56.06 دولار) بنهاية تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالمملكة) عند مستوى 183.77 ريال (48.95 دولار)، مقابل 184.17 ريال (49.06 دولار) في ختام تداولات أمس.

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 157.52 ريال (41.96 دولار)، مقابل 157.86 ريال (42.05 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.51 ريال (32.63 دولار)، مقابل 122.78 ريال (32.70 دولار) بنهاية تداولات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية عند مستوى 6532 ريالا (1740 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1470 ريالا (391.60 دولار).